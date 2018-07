Guarani acerta com veterano Marcos Denner

"Está tudo certo e vou me apresentar com o restante dos jogadores. Me sinto bem preparado. Todo atleta tem algo a mais para dar e me vejo nas totais condições de entrar em campo e ajudar minha equipe. Se não fosse assim já tinha parado", afirmou o atacante, que defendeu a camisa do Criciúma na campanha vitoriosa de volta à Série C do Brasileiro. Ele se apresenta ao Guarani no próximo dia 27.

A diretoria do clube campineiro segue em busca de mais reforços e pode anunciar nos próximos dias as contratações do meia Márcio Guerreiro e do volante Mica, ambos do Criciúma, e do lateral-direito Dadá, do Sport. Os dois primeiros conquistaram o acesso na Série C neste ano sob o comando do técnico bugrino Argel Fucks.