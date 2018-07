Guarani acerta com Willian Rocha e aguarda só a liberação do Red Bull Brasil

O Guarani deve anunciar o seu nono reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B ainda nesta semana. O time campineiro acertou com o zagueiro Willian Rocha, mas aguarda a liberação por parte do Red Bull Brasil, também de Campinas (SP), para oficializar o negócio.

Com 28 anos, Willian Rocha negocia diretamente com a diretoria do Red Bull Brasil para reforçar o Guarani até o fim da temporada de 2017. O zagueiro disputou o Campeonato Paulista nos últimos dois anos pelo clube campineiro, que sinalizou de forma positiva o pedido de liberação por parte do atleta. Afinal ele troca a disputa do Brasileiro da Série D para outro que vai disputar a Série B.

O defensor foi revelado pelo Paulista, de Jundiaí (SP), e passou por clubes como Fluminense, América-MG, Sport, Atlético Paranaense, Avaí, Criciúma e Red Bull Brasil. Esteve no elenco campeão brasileiro do time tricolor carioca em 2010.

O Guarani deve confirmar também a contratação de Richarlyson, campeão mundial pelo São Paulo. O meia estava na Índia e vem sendo analisado pela diretoria a pedido do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão.

A diretoria anunciou oito nomes até o momento. São eles: o goleiro Vagner, o lateral-direito Kevin, os meias Edinho, Luiz Fernando, Juninho e Denner, além dos atacantes Claudinho e Caíque.