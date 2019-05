Guarani acerta contratação do lateral colombiano Armero

Em queda livre no Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani acertou a contratação do experiente lateral-esquerdo Pablo Armero, que na semana passada foi dispensado pelo CSA por indisciplina.

O colombiano de 32 anos foi oficializado nesta quarta-feira, pouco depois de participar do seu primeiro treinamento com os novos companheiros. Seu contrato com o Guarani vai até o fim da Série B.

"Agora estou aqui nessa nova oportunidade. Chego com a gana de encontrar um grupo que queira chegar muito longe com muito trabalho e dedicação. Espero, ao lado dos companheiros, fazer um grande campeonato", disse Armero ao canal de vídeos do Guarani.

Como vinha em atividade no CSA, Armero aguarda a regularização da sua documentação para ficar à disposição do técnico Vinícius Eutrópio. Experiente, o colombiano chega para disputar com Inácio a vaga de titular da lateral esquerda.

Revelado no América de Cali, Armero se destacou no futebol brasileiro defendendo o Palmeiras e passou ainda por Udinese, Napoli, Milan, West Ham, Flamengo e Bahia. Em 2014, o lateral defendeu a Colômbia na Copa do Mundo.

Sem ganhar há três jogos, o Guarani está na zona de rebaixamento da Série B, com cinco pontos, e só volta a campo no próximo dia 6, contra o Atlético-GO, fora de casa. Até lá, a diretoria deve definir o futuro do técnico Vinícius Eutrópio.