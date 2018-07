Guarani acerta contrato com volante e meia para a temporada de 2016 A próxima semana será de novidades no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Na segunda-feira, o Guarani apresenta mais dois reforços para a próxima temporada, quando o clube disputa a Série A2 do Campeonato Paulista e a Série C do Campeonato Brasileiro. O volante Diego Tabata e o meia Valdeir foram aprovados nos exames médicos e são aguardados para assinarem contrato e vestirem, pela primeira vez, a camisa do novo clube.