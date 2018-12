Guarani acerta o empréstimo do atacante Lucas Crispim junto ao Santos

O Guarani acertou com o atacante Lucas Crispim para a próxima temporada. O acordo com o jogador, que pertence ao Santos, foi fechado nesta segunda-feira. Só falta assinar o contrato, previsto para os próximos dias ainda nesta semana. Ele está voltando de viagem no momento e deverá ser emprestado ao time de Campinas (SP) por um ano.

Lucas de Figueiredo Crispim, de 24 anos, foi revelado pelo Santos e já passou por empréstimo em outros times. Ele estava defendendo as cores do São Bento, de Sorocaba (SP). Lá disputou 23 jogos e não marcou gols. Crispim foi suspenso preventivamente pela ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem) no mês de julho e não jogou mais pela equipe do interior paulista.

As informações foi que ele ficou livre novamente para jogar bola no mês de novembro, após a realização do julgamento. A descoberta do doping, no entanto, aconteceu quando Lucas Crispim estava no Santos, em 2017. A substância encontrada foi o fenoterol, usado em remédios para asma. O exame aconteceu em novembro, após uma partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Em 2014, o jogador foi emprestado ao Vasco, tendo passado ainda por Joinville e Atlético Goianiense nos anos seguintes. Ele chegou a atuar também pelo Ituano, em 2017. Agora vira esperança no estádio Brinco de Ouro da Princesa sob o comando do técnico Osmar Loss.