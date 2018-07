Guarani acerta permanência de Fumagalli para 2013

CAMPINAS - O meia Fernando Fumagalli vestirá a camisa 10 do Guarani por mais um temporada. Em conversa com o presidente Álvaro Negrão, nesta quinta-feira, o meia garantiu que cumprirá o contrato até o final de novembro do próximo ano. Ele não confirmou se reduziu o salário para permanecer no clube.

Embora não tenha sido confirmado, existe a possibilidade de Fumagalli ter assinado um contrato de risco, com um valor fixo mensal e bônus por produtividade, já que ele conviveu com inúmeras lesões e ficou de fora de boa parte da temporada. "Eu entendi o lado do Guarani, senti muita clareza quando conversei com o Álvaro Negrão. Ficou bom para mim e bom para o Guarani.", disse o meia.

A permanência de Fumagalli mostra a filosofia da nova diretoria do time campineiro de tentar manter uma espinha dorsal de veteranos para o clube na próxima temporada. Antes dele, o goleiro Emerson havia acertado a permanência. O próximo deve ser Wellington Monteiro, que tem negociações adiantadas para ficar. Fabrício e Danilo Sacramento também negociam.

O Guarani estreia no Paulistão contra o Linense, no dia 19 de janeiro, sábado, às 19h30, em Lins.