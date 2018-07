Guarani acerta renovação com o técnico Marcelo Veiga

Na noite de sexta-feira, a diretoria do Guarani e o treinador Marcelo Veiga chegaram a um acordo e um contrato foi firmado. Assim, o técnico será o comandante do time campineiro no Campeonato Paulista da Série A2, em 2015.

A intenção da diretoria, mediada principalmente pelo diretor de futebol Lucas Andrino, sempre foi renovar com Marcelo Veiga. O técnico fez um bom trabalho no final do Campeonato Brasileiro da Série C deste ano, evitando o rebaixamento e ainda ficando muito próximo da classificação para as quartas de final.

Desde que foi eleito oficialmente o novo presidente do clube, Horley Senna sinalizou com a vontade de contar com o técnico para a próxima temporada. O objetivo claro do clube é garantir o retorno para a elite do Campeonato Paulista e posteriormente o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Em princípio, o contrato de Marcelo Veiga vai até o final do Campeonato Paulista da Série A2. Toda a comissão técnica deve receber em torno de R$ 50 mil, padrões estabelecidos pelo clube.