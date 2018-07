Guarani acumula problemas para jogo decisivo no sábado O técnico Vágner Mancini ganhou mais um problema para escalar o Guarani nesta quinta-feira, às vésperas da partida decisiva contra o Avaí, no sábado. O zagueiro Aislan apresentou dores musculares e foi poupado no treino, aumentando os problemas do treinador, que terá pelo menos cinco desfalques no final de semana.