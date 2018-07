Na Série C, Guarani afunda Guaratinguetá e Salgueiro goleia

Único time do interior do Brasil a ter se sagrado campeão nacional da primeira divisão, o Guarani se recolocou na briga pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série C. O clube campineiro enfim venceu a primeira dentro do Brinco de Ouro da Princesa e se aproximou do G-4 zona de classificação. Ainda durante o dia, o Salgueiro passou por cima do Botafogo-PB, enquanto o América-RN viu Pardal brilhar para superar o Águia de Marabá.

No total, quatro jogos foram disputados neste domingo. O ASA de Arapiraca também conquistou os três pontos ao bater o Confiança por 1 a 0. A décima rodada será completada na segunda-feira, com o jogo entre Cuiabá e Vila Nova, às 20h15, na Arena Pantanal.

Demorou, mas o Guarani engatou uma boa sequência e se aproximou do G-4. O clube campineiro espantou a má fase dentro de casa e conquistou a primeira vitória ao derrotar o "novo" Guaratinguetá - o time fechou uma parceria com o Atlético-PR, que emprestou alguns jogadores para o restante da competição -, pelo placar de 1 a 0, com gol de Anderson Cavalo.

Com o resultado, o clube campineiro segue na sexta colocação, mas com 14 pontos, a três de Londrina, Juventude e Tupi, integrantes do G-4, que tem como líder o Brasil de Pelotas com 20. Já o Guaratinguetá segue sem uma vitória sequer e afundado na lanterna do Grupo B, com três pontos. Primeiro time fora da zona de descenso, o Madureira soma nove.

GRUPO A

Outros três jogos foram válidos pelo Grupo A. No começo da tarde, o Salgueiro goleou o Botafogo-PB por 4 a 1 e encostou no G-4. Logo depois, o América-RN afundou o Águia na zona de rebaixamento ao vencer por 2 a 0 e acabou subindo para a terceira colocação. Por fim, o ASA derrotou o Confiança por 1 a 0 e seguiu firme entre os quatro primeiros colocados.

Na tabela de classificação, o Fortaleza é o líder com 23 pontos, seguido por Vila Nova-GO com 19, América-RN, 17, ASA, também 17, Salgueiro, 15, Confiança, 13, Botafogo-PB, 12, e Cuiabá 10. Na zona de rebaixamento aparecem o Águia, único time que ainda não venceu, com cinco pontos, enquanto o Icasa é o lanterna, com três.

Confira os jogos da 10.ª rodada da Série C:

Sábado

Portuguesa 1 x 1 Londrina

Madureira 2 x 2 Caxias

Fortaleza 2 x 0 Icasa

Tupi 1 x 1 Tombense

Juventude 2 x 3 Brasil de Pelotas

Domingo

Salgueiro 4 x 1 Botafogo-PB

Guarani 1 x 0 Guaratinguetá

América-RN 2 x 0 Águia

ASA 1 x 0 Confiança

Segunda-feira

20h15

Cuiabá x Vila Nova-GO