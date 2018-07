Guarani anuncia acerto com atacante para 2014

CAMPINAS - A diretoria do Guarani anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Andrezinho. O jogador, de 28 anos, estava atuando no Ordabasy, do Casaquistão, e já teve passagem por Juventude-RS e Atlético-MG. Em sua apresentação, o atleta se diz ser velocista e que costuma a deixar o camisa 9 na cara do gol.

Além de Andrezinho, o clube segue a procura de mais um atacante. O presidente Álvaro Negrão confirmou as negociações com um centroavante e um zagueiro. Este último chegaria para substituir Vinícius. O defensor teve problemas com a documentação e teve que retornar à Itália.

Ainda no mercado de contratações para a próxima temporada, o clube campineiro já teve o seu primeiro jogador negociado. Dez dias após chegar ao Brinco de Ouro, o atacante Mateus Lima, que veio do Sport, acertou sua transferência para o futebol chinês. O jogador vinha sendo preterido por Giba nos treinamentos durante a semana.

Com apenas 20 anos, Mateus Lima chegou para um período de testes no Brinco de Ouro da Princesa e agradou o técnico Márcio Fernandes. O atacante assinaria contrato com o clube campineiro na próxima semana, mas optou por aceitar a proposta do Tianjin Songjiang, da China.