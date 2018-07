Guarani anuncia acerto com jovem atacante do Vasco: Erik

CAMPINAS - Em busca de um reforço de peso para ser dono da camisa 9, a diretoria do Guarani acabou apostando em uma promessa. Nesta segunda-feira, contratou o jovem Erik, de apenas 18 anos, que defendia as cores do Vasco. No time carioca, o atacante nunca chegou a ganhar uma oportunidade entre os profissionais. Antes de chegar à base vascaína, ele teve passagens pela Ponte Preta, maior rival do Bugre, pelo São Paulo e pelo Tombense-MG. O atacante também acumula convocações para a seleção brasileira de base.

O Guarani possui apenas Tardelli no elenco com características de atacante de área. As outras opções, casos de Siloé, Cadu, Dudu e Michel, são todos jogadores que atuam pelos lados do campo. Também nesta segunda, o preparador de goleiros Vander Batistella acabou pagando pelo momento ruim da defesa do time e foi demitido. Tanto o goleiro Emerson, que acabou negociado com o Mirassol, quanto Juliano conviveram com seguidas falhas no gol do Guarani durante as primeiras rodadas do Paulistão.

Depois da derrota para o São Paulo por 2 a 1, o time campineiro permaneceu com apenas quatro pontos em sete jogos, em penúltimo lugar no Paulistão. Só não segura a lanterna porque tem melhor saldo de gols do que o São Bernardo: -6 contra -8. Agora o Guarani vai tentar buscar a reabilitação diante do XV de Piracicaba, sábado, às 17 horas, no Estádio Barão da Serra Negra.