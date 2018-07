Guarani anuncia contratação do lateral-direito Boiadeiro Cumprindo as expectativas desde a chegada do gerente de futebol Isaías Tinoco, o Guarani acertou com mais um reforço, nesta segunda-feira. O lateral-direito Boiadeiro, 28 anos, chegou ao Estádio Brinco de Ouro para realizar exames médicos e será apresentado nesta terça-feira.