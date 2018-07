Guarani anuncia contratação do técnico Vágner Mancini

A diretoria do Guarani anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico Vágner Mancini, que foi demitido do Vasco no final de março. Ele vai substituir Vadão, que não resistiu aos fracos resultados do time na Segunda Divisão do futebol paulista e deixou o cargo na semana passada.

Mancini, que assinou contrato até dezembro de 2011, disse que acertou com o clube motivado pelo acesso do time à Série A. "O que me seduziu foi o projeto e a maneira de trabalhar. O Guarani é o primeiro time do interior do Brasil a ganhar o Brasileiro. E me ofereceu um plano de trabalho", afirmou Mancini, que iniciou sua carreira como jogador no próprio Guarani.

"Então nós estamos felizes com o acerto e sabendo que nós temos uma grande chance de devolver o Guarani, o quadro do time para que ele possa novamente figurar como uma equipe forte no nosso futebol", prometeu.

Mancini vai começar a trabalhar no novo clube a partir da próxima segunda-feira, mas será poupado da partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Santos, na próxima quarta. Na Vila Belmiro, na noite desta quarta, os santistas golearam por 8 a 1 e praticamente garantiram a classificação.

O treinador só fará sua estreia no comando do time no Campeonato Brasileiro. O Guarani fará sua estreia na competição no dia 9 de maio, contra o Goiás, no Estádio Brinco de Ouro.