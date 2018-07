Guarani anuncia ex-zagueiro Argel como novo treinador

Argel será o substituto de Vágner Mancini, que deixou o clube após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele chega ao Guarani acompanhado do auxiliar-técnico Claudiomiro, seu companheiro de zaga dos tempos de Santos.

A missão do novo treinador será fazer com que o time volte à elite tanto do Campeonato Paulista. Seu contrato valerá até o fim da Série A-2 do Estadual.

O último clube de Argel foi o Criciúma, pelo qual disputou a Série C. Ele também dirigiu o São José-RS, Caxias, Guaratinguetá e Mogi Morim. Como zagueiro, ele teve passagens destacadas por Internacional, Santos e Palmeiras.