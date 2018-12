Guarani anuncia o experiente atacante Thiago Ribeiro e mais dois reforços

A sexta-feira foi cheia de novidades no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). A diretoria do Guarani anunciou os três primeiros reforços para a próxima temporada, além do retorno do lateral-direito Lenon e as renovações do zagueiro Ferreira e do meia Rondinelly. O principal nome do primeiro pacote de reforços é Thiago Ribeiro.

Campeão brasileiro e do Mundial de Clubes da Fifa pelo São Paulo - além de passagens por Santos, Atlético-MG e Bahia -, o atacante de 32 anos defendeu o Londrina em 2018, quando disputou 23 jogos e marcou três gols.

Além dele, foram contratados o zagueiro Diego Giaretta, de 35 anos e que disputou todos os jogos da última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vila Nova, e o atacante Lucas Crispim, de 24 e que estava no São Bento.

As novidades não pararam por aí. Emprestado pelo Vasco para a disputa do Brasileirão, Lenon retornou ao clube. Já Ferreira e Rondinelly tiveram os seus contratos renovados. Esse último esteve próximo de acertar com o Vila Nova a pedido do técnico Umberto Louzer.

O treinador Osmar Loss ainda aguarda a chegada de mais reforços para a próxima temporada, mas também pode perder jogadores. O zagueiro Philipe Maia tem contrato com o Guarani até o fim do Campeonato Paulista e a diretoria bugrina recebeu uma sondagem inicial do Vila Nova, que é comandado pelo ex-comandante alviverde.