Guarani anuncia saída de 3 jogadores antes da Série A2

CAMPINAS - Antes mesmo do início do Campeonato Paulista da Série A2 mais um jogador recém-contratado deixou o Guarani durante a pré-temporada do clube. O volante Richardson, anunciado junto com o pacotão de reforços no final do ano passado, pediu para se desligar do time. O atleta vinha sendo pouco aproveitado nos treinamentos pelo técnico Márcio Fernandes.

Richardson não foi o único a deixar o Guarani nesta quinta. Durante a tarde, o clube campineiro confirmou também a saída do meia Douglas e do atacante Manoel. Deles, apenas o segundo vinha sendo utilizado nos amistosos da equipe.

O volante chegou no Guarani após uma boa passagem pelo Treze no Campeonato Brasileiro da Série C, porém, acabou não conquistando espaço durante a pré-temporada e pediu para deixar o time. Assim como aconteceu com Manoel, que vem sendo preterido pelos novos reforços do time campineiro. O atacante chegou a participar do jogo-treino diante do São Carlos, mas alega não ter se adaptado ao novo clube.

Por sua vez, Douglas não chegou nem a assinar contrato com o Guarani e já está de saída. O jogador sofreu uma contusão muscular e não se irá se recuperar a tempo de disputar o Campeonato Paulista da Série A2, o que fez a diretoria do clube campineiro descartar a sua contratação.