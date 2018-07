Guarani anuncia volta do lateral Maranhão, destaque em 2008/09

A diretoria do Guarani anunciou o retorno de mais um ídolo recente do clube para a reta final do Campeonato Brasileiro da Série C. Trata-se do lateral-direito Maranhão, que foi destaque do clube campineiro nas campanhas dos acessos na Série C, em 2008, e na Série B, em 2009.

As duas partes já chegaram em um acordo. O jogador só aguarda a sua liberação no Boa, onde não vem sendo utilizado, para assinar contrato. A expectativa é de que ele chegue ao estádio Brinco de Ouro ainda nesta semana para assinar contrato até o final do ano.

Em sua volta, Maranhão espera recuperar o bom futebol que o projetou nos tempos de Guarani. O jogador foi um dos principais destaques nos dois acessos do clube campineiro, sempre primando pela boa chegada ao ataque. Tanto que, após as boas atuações na Série B de 2009, foi contratado pelo Santos.

Na primeira temporada, o jogador até foi bastante utilizado no clube santista. Maranhão entrou em campo em 24 partidas, sendo 13 como titular. O mesmo ocorreu no Campeonato Paulista de 2012. No segundo semestre daquele ano, porém, acabou emprestado ao Atlético Paranaense. No ano passado, defendeu o Náutico, onde também não foi unanimidade.

Quando chegou ao Guarani, em 1998, o lateral era um ilustre desconhecido, que havia passado por Gurupi-TO, Araguaína-TO, Palmas-TO e Bragantino. Na época, ainda atendia pelo nome de Messias. A grande fase de sua carreira foi pelo time alviverde, onde disputou 97 partidas.

A chegada do lateral coloca um fim ao principal problema do técnico Evaristo Piza. O único jogador de ofício para o setor é Oliveira, que teve atuações bastante contestáveis. Por conta disso, o volante Samuel tem atuado improvisado no setor.