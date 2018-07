Guarani anuncia zagueiro Diego Jussani e lateral-esquerdo Ernani para 2017

A reformulação no elenco do Guarani continua a todo vapor com foco na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a contratação do zagueiro Diego Jussani, que disputou a Série B pelo CRB, e do lateral-esquerdo Ernani, ex-Juventude. Por outro lado, o volante Wesley acertou com o Paysandu.

Essa não será a primeira passagem de Jussani pelo futebol de Campinas (SP). Natural de Americana (SP), o zagueiro de 29 anos começou a carreira no Brasilis, da Segunda Divisão, e logo se transferiu para a Ponte Preta, onde atuou entre 2010 e 2011. Depois, passou por Bahia, Joinville, São Bernardo e ABC até chegar no CRB. Na Série B marcou seis gols.

Ernani chega depois de ajudar o Juventude a conquistar o acesso à Série B. O lateral-esquerdo também pode atuar como volante. Aos 32 anos, acumula passagens por América-RJ, Duque de Caxias-RJ, Vasco e Ypiranga-RS. Ele vai brigar por uma posição com Gilton, que teve seu contrato renovado pela diretoria alviverde até dezembro de 2017.

Além dos reforços, o Guarani sofreu uma baixa importante em relação ao grupo vice-campeão da Série C. Revelado nas categorias de base do clube, o volante Wesley, de 21 anos, não aceitou a proposta de renovação e acertou com o Paysandu, indicado pelo técnico Marcelo Chamusca, que comandou o time paulista durante a terceira divisão nacional.