Guarani aplica virada no São Caetano e encosta no Palmeiras no Paulistão

O Guarani acordou no segundo tempo e conseguiu uma importante vitória de virada sobre o São Caetano, por 2 a 1, neste sábado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O resultado destaca os momentos distintos dos dois times.

Com os mesmos 13 pontos do Novorizontino, o Guarani assumiu a vice-liderança do Grupo B graças ao número de vitórias (4 contra 3). Está atrás do Palmeiras, que soma 14 e fará o clássico com o Santos ainda neste sábado. Por outro lado, o São Caetano segue sem vencer e, com quatro pontos, amarga a lanterna do Grupo A. Além disso, o time do ABC paulista aparece na zona de rebaixamento.

Apesar de Alex Reinaldo ter exigido boa defesa de Giovanni em cobrança de falta, o Guarani controlou as ações no primeiro tempo e assustou duas vezes com Fernando Viana. Mas quem balançou as redes foi o visitante, aos 37 minutos. Capa chutou cruzado e Bruno Mezenga completou de peito.

O Guarani voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva, mas só conseguiu desencantar na segunda metade da etapa final. Aos 30 minutos, Léo Príncipe fez boa jogada individual pela direita e cruzou para Diego Cardoso empatar de cabeça.

Nove minutos depois, Thiago Ribeiro invadiu a área e bateu cruzado. Na tentativa de cortar, Max mandou contra o próprio gol. Atrás do placar, o São Caetano pressionou nos minutos finais, mas sem ameaçar Giovanni.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, pela nona rodada. O Guarani recebe a Ferroviária, às 21 horas, no Brinco de Ouro, em Campinas. O São Caetano tem pela frente o Mirassol, às 18h45, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 2 x 1 SÃO CAETANO

GUARANI - Giovanni; Léo Príncipe (Carlinhos), Ferreira, Victor Ramos e Diego Giaretta; Ricardinho, Deivid, Jefferson Nem (Anselmo Ramon) e Thiago Ribeiro; Fernando Viana e Diego Cardoso (Matheusinho). Técnico: Osmar Loss.

SÃO CAETANO - Luiz Daniel; Alex Reinaldo, Joécio, Max e Capa; Pablo, Vinícius Kiss, Ferreira (Esley) e Vitinho; Minho (Marquinhos) e Bruno Mezenga (Diego Rosa). Técnico: Pintado.

GOLS - Bruno Mezenga, aos 37 minutos do primeiro tempo. Diego Cardoso, aos 30, e Max (contra), aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Giaretta e Ricardinho (Guarani).

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho.

RENDA - R$ 38.975,00.

PÚBLICO - 2.613 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).