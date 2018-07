Guarani aposta em 'ajustes' para surpreender Corinthians A folga durante semana foi recebida com festa pelo elenco do Guarani. Após uma maratona de 15 jogos em 50 dias, quase sem tempo para treinar, o técnico Vágner Mancini espera aproveitar bem esses dias "preciosos" que antecedem a partida de domingo, contra o Corinthians, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.