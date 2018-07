Guarani aposta em força caseira para bater o Corinthians

Vindo de sete derrotas seguidas como visitante, o Guarani tem se mostrado um time completamente diferente quando atua em Campinas. São 14 jogos no Brinco, com sete vitórias, seis empates e apenas uma derrota. O único revés foi para o Internacional, por 3 a 0, no dia 14 de julho.

O aproveitamento no Brinco de Ouro manteve os paulistas com uma diferença confortável para a zona de rebaixamento. Destacando-se ainda a invencibilidade sobre os cariocas com as vitórias sobre Flamengo, Fluminense e Vasco e o empate com o Botafogo.

Nas últimas rodadas, contudo, o cenário mudou e a diferença pode cair para até dois pontos, em caso de derrota. No momento, o Guarani é o 13.º colocado, com 34 pontos. Na rodada passada perdeu para o Ceará, por 2 a 0, no Castelão, em Fortaleza.

A presença do atacante Ronaldo motivou o técnico Vágner Mancini a mudar seu sistema de marcação. "Ele (Ronaldo) é um cara diferente. É um jogador que dentro de campo pode ser o diferencial e nós vamos ainda acertar uma marcação mais inteligência, porque ele é um jogador superdotado no sentido técnico", afirmou Mancini. Um dos volantes, Renan ou Paulo Roberto, pode fazer a marcação especial sobre o Fenômeno.

O único desfalque campineiro será o lateral-esquerdo Fabiano. Ele sentiu uma contusão durante a semana e foi vetado. A posição volta a ser ocupada por Márcio Careca, poupado nos últimos dois jogos devido o desgaste físico. Outra novidade estará no meio-de-campo. Após mais de 50 dias recuperando-se de lesão, o meia Preto volta ao time titular, para atuar na vaga de Mário Lúcio.

Dos 23 mil ingressos colocados à venda, cinco mil ficaram com os corintianos já na quarta-feira. A expectativa é para que perto de 20 mil torcedores assistam o jogo.