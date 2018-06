Guarani aposta em reação como visitante para confirmar boa fase

O Guarani não sabe o que é perder desde o início do mês, quando foi derrotado pela rival Ponte Preta, por 3 a 2, no dérbi campineiro. De lá para cá, foram duas vitórias (Criciúma e CRB) e um empate (Goiás). Para confirmar o bom momento no Campeonato Brasileiro da Série B, o time campineiro tem dois jogos seguidos fora de casa, onde o aproveitamento deixa a desejar

Até o momento, o Guarani fez três partidas longe de Campinas e conquistou apenas um ponto de nove possíveis: no empate diante do Goiás, em Goiânia. Antes, o time havia sido derrotado por Fortaleza (2 a 1) e Atlético-GO (3 a 2). Após o Juventude na sexta-feira, em Caxias do Sul, os campineiros enfrentam o CSA, em Maceió.

"Estamos trabalhando para ter um padrão dentro e fora de casa. O Campeonato Brasileiro, tanto da Série A como da Série B, tem essas situações de pegar um frio tremendo em Caxias e depois jogar em Maceió com calor. Estamos tomando cuidado junto com o departamento médico e de fisiologia para darmos aos jogadores as melhores condições", comentou o treinador bugrino Umberto Louzer.

Após ganharem o domingo de folga, os jogadores se reapresentaram na tarde desta segunda-feira, quando o técnico começou a pensar na melhor formação para enfrentar o Juventude. Com dez pontos, o Guarani está no meio da tabela de classificação.

A diretoria deve confirmar em breve o acerto com o goleiro Gerogemy, de 22 anos, revelado pelo Cruzeiro, com passagens pelas seleções de base do Brasil e que atuou em dois clubes de Portugal: Estoril e Vitória de Guimarães. Atuou também pelo Tupi, de Juiz de Fora. A princípio, ele seria o terceiro goleiro, atrás do titular Bruno Brígido e do reserva Passarelli. O novo reforço deve substituir Rodolfo, cujo contrato termina agora no dia 1.º de junho e não deve ser renovado.