Guarani aposta na juventude do atacante Alison, novo reforço para 2016 O Guarani assinou com mais um atacante para a Série A2 do Campeonato Paulista da próxima temporada. Alison, de apenas 20 anos, chega do futebol japonês para mesclar a sua juventude com a experiência de jogadores como Flávio Caça-Rato e Max. Ele deve se apresentar só no dia 2 de janeiro, junto com o lateral Mário Sérgio, que finalmente conseguiu a liberação do Goiás.