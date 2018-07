Guarani apresenta atacante e lateral-direito para a disputa da Série C

Renato foi revelado na base do Náutico e também defendeu as categorias inferiores do Palmeiras. Mas foi no time pernambucano que se destacou. Neste primeiro semestre defendeu o Boa no Campeonato Mineiro. Chega para ser referência no setor ofensivo.

Daniel Damião atuou pelo XV de Piracicaba no Campeonato Paulista. É um jogador jovem e que chamou atenção dos campineiros, apesar do rebaixamento à Série A2 paulista. O técnico Marcelo Chamusca já avisou que prefere jogadores experientes ao usar atletas formados na base. Tanto que alguns deles já saíram e outros serão emprestados para "ganhar experiência".

O Guarani estreará na Série C no próximo dia 22 contra o Guaratinguetá, às 11 horas, provavelmente em Campinas e com portões fechados. O clube ainda não definiu onde mandará as duas primeiras partidas como mandante, já que foi punido pelo STJD por confusão na mesma Série C de 2015. A punição exige dois jogos em outro local distante, pelo menos, 100 quilômetros de Campinas. O clube tenta não sair da cidade, mas impedir a entrada de sua torcida.