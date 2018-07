Guarani apresenta Johnnattan, volante indicado por Ademir Fonseca Restando menos de uma semana para a estreia na Série C, o Guarani segue remontando o seu elenco. Nesta segunda-feira, o clube apresentou o volante Johnnattan, que atuou com o técnico Ademir Fonseca no CRB até o início de 2015. Jairo, campeão da última Série A2 do Campeonato Paulista com a Ferroviária, também interessa.