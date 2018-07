Guarani apresenta Jorge Luiz como 14.º reforço

Na tentativa de conquistar o torcedor logo de início, Jorge Luiz elogiou a história do Guarani e mostrou satisfação por vestir a camisa do time que já foi campeão brasileiro em 1978. Na visão do zagueiro, o Guarani é um clube grande que precisa voltar a disputar grandes competições.

"Eu tinha outras propostas, mas escolhi o Guarani porque ele tem força no cenário nacional. Estou feliz pelo presidente ter aberto as portas para mim, porque o Guarani é um time grande, que não merece estar onde está e vamos lutar bastante para retornar com ele para onde ele merece", disse o zagueiro em sua apresentação.

No Guarani, Jorge Luiz voltará a atuar com Gustavo Bastos e Éverton Luiz, zagueiros com quem compôs um trio no Guaratinguetá. A amizade com os jogadores ajudou na contratação do zagueiro que estava atuando no futebol português,.

"O Gustavo é muito técnico. Fizemos uma linha de três zagueiros e eu era o jogador que saia mais e o Éverton era o jogador da sobra. A gente conseguiu se entender bem no Guaratinguetá e acho que aqui também vai dar certo", disse.

Além de Jorge Luiz, Gustavo Bastos e Éverton Luiz, o Guarani já apresentou como reforços o goleiro Douglas, os laterais Alex Travassos e Jéfferson, os volantes Ricardo Oliveira, Diego Souza e Eduardo Eré, os meias Wélker e Thiago Marin e os atacantes Andrezinho, Giba e Fabinho.