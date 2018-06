Guarani apresenta lateral Pará, ex-Cruzeiro, e libera Salomão

O Guarani apresentou nesta quarta-feira o lateral-esquerdo Pará, que chega por empréstimo junto ao Cruzeiro até o final da atual temporada. Em contrapartida, a diretoria do clube de Campinas (SP) liberou o colega de posição Salomão para o time sub-23 do Atlético Paranaense.

Revelado pelo Bahia, Pará assinou um contrato de quatro anos com o Cruzeiro em 2015 por aproximadamente R$ 500 mil, mas não se firmou e acabou emprestado para Figueirense, América-MG e, agora, Guarani. Neste período, a equipe celeste optou por jogadores com mais experiência como Diogo Barbosa, hoje no Palmeiras, e Egídio.

A ideia do time mineiro é dar mais experiência ao jogador de apenas 22 anos. Como o Guarani tem uma certa carência no setor esquerdo de campo, Pará deve ganhar mais oportunidades durante a Série B do Campeonato Brasileiro.

Com esta contratação, o clube optou por liberar Salomão para o Atlético Paranaense. O jogador fez bons jogos no início de 2017, mas acabou caindo de produção no decorrer do ano. Desde então, ele vem treinando separado na atual temporada, não fazia parte dos planos do técnico Umberto Louzer e, por isso, acabou emprestado.

Neste primeiro momento, o Atlético Paranaense usará o lateral-esquerdo no time sub-23, mas uma cláusula no contrato dá ao time de Curitiba o direito de compra ao final do vínculo, em dezembro deste ano. O valor, porém, não foi revelado. A equipe é a atual campeã estadual, além de disputar o Brasileirão e a Copa Sul-Americana.