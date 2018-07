Guarani apresenta volante Auremir e zagueiro Genilson

Ambos já trabalharam com o técnico Marcelo Chamusca, tanto no Fortaleza quanto no Sampaio Corrêa, time no qual estavam desde o início da temporada 2016. Eles passaram por exames médicos e já foram integrados ao elenco. Agora, aguardam pela regularização da documentação.

Nos próximos dias, mais novidades devem ser anunciadas no Brinco de Ouro. A diretoria do clube tem conversas adiantadas com um centroavante, um goleiro e um zagueiro, que devem ter seu desfecho final ainda nesta semana. Um deles é o centroavante Nando, do ABC de Natal (RN).