Guarani aprova volta do mata-mata à Série A2 do Paulista Após fracassar nos últimos dois anos na Série A2 do Campeonato Paulista , o Guarani aprovou a nova fórmula de disputa da competição para 2016, definida em reunião nesta segunda-feira à tarde, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). O gerente de futebol bugrino, Waldir Lins, comemorou a volta do "mata-mata" à divisão de acesso, que será disputada de 31 de janeiro a 8 de maio, após dois anos de disputa de pontos corridos.