Guarani aproveita semana para recuperar elenco para briga pela ponta da Série B

Depois do empate arrancado em Maceió no último sábado contra o CRB, por 1 a 1, os jogadores do Guarani ganharam um dia a mais de folga e a reapresentação está marcada para esta terça-feira. Vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B com 28 pontos, o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, porém, já tem uma dor de cabeça: o zagueiro Ewerton Páscoa.

Ele deixou o jogo com um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda e ficou de ser melhor avaliado pelo departamento médico, mas a tendência é que não tenha condições de enfrentar o Londrina, neste sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 17.ª rodada.

"Vamos ter a semana para recuperar o time e isso vai ser importantes nestas últimas rodadas do primeiro turno", avaliou o técnico bugrino.

Para esse confronto direto, Vadão já tem alguns desfalques certos. O zagueiro Willian Rocha e os atacantes Eliandro e Rafael Silva seguem vetados pelo departamento médico, enquanto que o volante Auremir cumpre suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

O Guarani perdeu a liderança da Série B para o América-MG, que tem 30 pontos, na última rodada e é o segundo colocado, com quatro a mais que o Londrina. O time campineiro vem de três empates seguidos.