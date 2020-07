Guarani assina com o atacante Júnior Todinho após longa negociação

Quase três meses após sua saída, Júnior Todinho está de volta ao Guarani. Autor de seis gols no Campeonato Paulista, atacante, sem encontrar novo clube no mercado, fechou contrato com a equipe bugrina até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

O camisa 29 possuía acordo com o time campineiro até 30 de abril de 2020, mas não tinha entrado em acordo na questão salarial por renovação. A negociação entre as partes se arrastou até maio, quando o time alviverde saiu definitivamente da negociação.

Durante as últimas semanas de quarentena, Todinho foi oferecido pelo empresário Diogo Silva a vários clubes do Brasil, incluindo times das séries A e B. Entre os nomes especulados estavam Cruzeiro, Vasco, Sport, Fortaleza, Ponte Preta e Cuiabá. No entanto, a proposta oficial tão aguardada acabou não chegando, o que fez com que retomasse negociação com o Guarani e chegasse a um acordo.

"O Guarani sempre deixou claro que contava com a permanência de Júnior Todinho. É um jogador importante para o grupo, importante na campanha da equipe no atual Paulistão, e artilheiro do Bugre. Não desistiríamos da sua contratação", disse o presidente Ricardo Moisés. "O Michel Alves, o Thiago Carpini e todos sempre destacaram a importância da sua permanência e agora todos comemoram o acerto", emendou.

REFORÇOS

Com o retorno do Todinho, o Guarani soma seis reforços durante a pandemia. Antes do jogador, o conselho de administração contratou os zagueiros Didi e Walber, o meia Arthur Rezende e os atacantes Waguininho e Elias Carioca