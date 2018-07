Guarani bate Ituano e festeja reabilitação no Campeonato Paulista

CAMPINAS - O Guarani conseguiu a reabilitação e reconquistar a confiança de sua torcida ao vencer o Ituano por 2 a 0, neste domingo à noite, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Com seis pontos, o time campineiro ocupa a zona de classificação, em sexto lugar. Após sofrer a sua segunda derrota consecutiva, o time de Itu continua com três pontos, em 12.º lugar.

A derrota no meio de semana para o Mogi Mirim, por 2 a 0, colocou em dúvida a condição técnica do Guarani. Mas o time se portou bem neste domingo. Armado no esquema 4-4-2, o time conseguiu imprimir uma boa velocidade e, sem dificuldade, neutralizou os avanços do Ituano e passou a buscar o seu gol.

O primeiro saiu aos 34 minutos, quando o estreante Domingos roubou a bola e deu para Fumagalli, que armou o contra-ataque. Ele fez o cruzamento para Ronaldo, que ajeitou na coxa e depois deslocou o goleiro Roberto. A noite era mesmo do jovem atacante, que ampliou o placar aos 41 minutos, desta vez de cabeça. Ele testou firme após o cruzamento perfeito de Danilo Sacramento, pelo lado esquerdo.

No segundo tempo, como era esperado, o Guarani passou a administrar a vantagem. E conseguiu fazer isso, com relativa facilidade, até os 20 minutos. Depois cansou e levou sufoco do Ituano. Aos 26 minutos, numa chance clara, Evando desviou de cabeça e a bola tocou no pé da trave.

Após este susto, o Guarani se fincou na defesa e deixou o Ituano tocar a bola longe da grande área. Sem poder de finalização, porém, o visitante não conseguiu nem diminuir o placar.

Na quarta rodada do Paulistão, os dois times vão enfrentar grandes forças. Quarta-feira à noite, o Ituano recebe, em Itu, o Corinthians, atual vice-líder. Na quinta-feira, o Guarani vai até o Morumbi enfrentar o líder São Paulo.

GUARANI 2 x 0 ITUANO

Guarani - Emerson; Oziel, Domingos (Neto), André Leone e Bruno Recife; Wellington Monteiro, Fábio Bahia, Danilo Sacramento e Fumagalli (Willian Favone); Fabinho (Bacabal) e Ronaldo. Técnico: Vadão.

Ituano - Roberto; Alex, Tiago Gomes, Anderson Salles e Gustavo; Alan Mota, Bruno Martins (Allan), Alemão (Chapinha) e Kleyton Domingues; Evando (Hugo) e Otacílio Neto. Técnico: Ruy Scarpino.

Gols - Ronaldo, aos 34 e aos 41 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Claudinei Forati Silva.

Cartões amarelos - Alex, Chapinha, Danilo Sacramento, Oziel e Fábio Bahia.

Renda - R$ 31.212,00.

Público - 3.114 pagantes.

Local - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.