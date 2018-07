Guarani bate o Mogi Mirim e garante melhor campanha da história da Série C

Já classificado para as quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani fechou a penúltima rodada da primeira fase e confirmou seu favoritismo com vitória por 1 a 0 sobre o Mogi Mirim, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. De quebra, o time da casa ainda garantiu a melhor campanha de toda a primeira fase com uma rodada de antecedência.

Com 37 pontos, o Guarani não pode ser ultrapassado por nenhum adversário do Grupo B na última rodada, já que o segundo colocado, o Boa, tem cinco pontos a menos e só vai disputar três pontos. Com isso, tem a vantagem de definir a vaga de acesso nas quartas em casa, no segundo jogo. No Grupo A, o líder é o Fortaleza, que também está bem abaixo do time campineiro, com 29 pontos.

A vitória desta segunda deixa o Guarani com o novo recorde de pontuação da competição. A melhor marca anterior era do Fortaleza, com 36 pontos, obtidos em 2014. Coincidentemente o time cearense era dirigido na época pelo atual técnico do Guarani: Marcelo Chamusca.

O Mogi, por sua vez, se despede da competição na última rodada apenas para cumprir tabela. Com 22 pontos, a equipe do interior de São Paulo não tem mais chances de classificação e também não corre risco de rebaixamento. Além disso, enfrenta uma crise financeira, com salários atrasados há três meses. O jogo foi tranquilo, mas o gol da vitória saiu aos nove minutos do segundo tempo com o volante Auremir.

Todas as partidas da última rodada da primeira fase serão disputadas no próximo domingo. Os jogos do Grupo B serão às 16 horas e os do Grupo B, às 19 horas. Além da disputa pela classificação às quartas de final, clubes tradicionais como Portuguesa e América-RN têm partidas decisivas na briga contra o rebaixamento.