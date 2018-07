Guarani bate Oeste com dois gols de Fumagalli e larga na frente na Série A2

Com dois gols do bom e velho Fumagalli, de 39 anos, o Guarani começou a temporada 2017 com vitória para cima do Oeste, por 2 a 1. O duelo de times da Série B do Campeonato Brasileiro a abriu a Série A2 do Paulistão, em Campinas, neste sábado.

Com três pontos logo na primeira partida, o Guarani busca o seu segundo acesso seguido, já que no ano passado foi vice-campeão da Série C e, consequentemente, alcançou uma vaga na Série B, onde o Oeste lutou contra o rebaixamento em 2016.

A partida começou a todo o vapor. O time da casa abriu o placar aos 8 minutos. Cleidson atropelou Uederson dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o veterano Fumagalli chutou forte para colocar a bola no fundo das redes.

O Oeste voltou melhor para o segundo tempo e envolveu o Guarani, mas não conseguia entrar na área com muita facilidade. No final, Fumagalli apareceu de novo. Ele só escorou a bola aos 44 minutos do segundo tempo, já dentro da pequena área, após cruzamento vindo do lado esquerdo. O Oeste diminuiu nos acréscimos, aos 51 minutos, num chute de Da Matta em que Luis Henrique falhou.

Na próxima rodada, o Oeste enfrenta o Taubaté, na quarta-feira, às 19h30, na Arena Barueri. No mesmo dia e horário, o Guarani visita o Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.