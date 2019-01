Guarani busca a contratação de Léo Príncipe e Arouca para o Paulistão

O elenco do Guarani está quase fechado para a disputa do Campeonato Paulista. Atualmente, o técnico Osmar Loss conta com 27 jogadores à disposição, mas aguarda a chegada de mais dois reforços pontuais: um lateral-direito e um volante.

Para disputar posição com Lenon na lateral, o escolhido foi Léo Príncipe, que pertence ao Corinthians e tenta a rescisão junto ao Le Havre, da França, para acertar com o clube campineiro.

No meio de campo, o sonho de consumo é Auremir, mas depende da liberação do Erzurum, da Turquia, com quem tem contrato. O experiente Arouca também foi procurado. Como o ex-Palmeiras e Santos aguarda proposta de um clube que joga o Campeonato Brasileiro, a diretoria já pensa em um plano C.

Até o momento, a diretoria oficializou 14 contratações: os goleiros Giovanni e Kléver, os laterais Inácio e William Matheus, os zagueiros Diego Giaretta, Thalisson Kelven e Victor Ramos, o volante Fernandes, os meias Felipe Amorim e Lucas Crispim e os atacantes Carlinhos, Diego Cardoso, Fernando Viana e Thiago Ribeiro.

Integrante do Grupo B ao lado de São Bento, Novorizontino e Palmeiras, o Guarani estreia no próximo dia 19 contra o Bragantino, às 21h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).