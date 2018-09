Guarani busca empate com CRB fora de casa, mas segue distante do G4 da Série B

O Guarani buscou o empate por 1 a 1 diante do CRB na tarde desta sexta-feira, no estádio Rei Pelé, pela 26.ª rodada da Série B. O resultado, no entanto, foi ruim para o time visitante, que chega ao quarto jogo sem vencer na competição e termina o dia na sexta colocação, com 38 pontos. Os anfitriões foram a 29 e correm o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento.

O time paulista parece não ter se recuperado da derrota sofrida em casa para o Goiás, por 2 a 0. Fez um primeiro tempo apático e foi completamente anulado pelo CRB, mesmo tendo mais posse de bola em boa parte da partida.

O CRB apostou em uma marcação atrás do meio de campo, subindo ao ataque só com a bola nos pés. E precisou de cinco minutos para criar uma grande oportunidade. Rafael Carioca pegou a sobra na entrada da área e mandou rente ao gol de Agenor.

O time alagoano até chegou a marcar, mas o árbitro assinalou impedimento. Iago fez boa jogada e deixou com Neto Baiano. O atacante chutou e contou com um desvio de Diego Rosa para jogar no fundo das redes, mas não valeu.

O Guarani voltou com outra postura para o segundo tempo e enfim ameaçou o CRB. Aos cinco minutos, Rondinelly recebeu cruzamento e mandou na trave. Depois foi a vez de João Carlos brilhar ao segurar o arremate de Ricardinho.

Os lances de perigo acabaram acordando o CRB, que chegou ao gol. Aos 18 minutos, Edson Silva derrubou Iago dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Neto Baiano foi para a cobrança e abriu o marcador no Rei Pelé. Um gol especial em sua partida de número 150 pelo clube alagoano.

O Guarani ainda encontrou forças para buscar o empate aos 33 minutos. Pará disparou pela direita e cruzou para Bruno Mendes. O atacante pegou de primeira e desviou para deixar tudo igual.

Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o Juventude na quinta-feira, às 21h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). O CRB só volta a campo no dia 15 de setembro (sábado), às 16h30, no Bento Freitas, em Pelotas (RS).

FICHATÉCNICA:

CRB 1 x 1 GUARANI

CRB - João Carlos; Diogo Mateus, Wellington Carvalho, Everton Sena e Rafael Carioca; Claudinei, Luiz Otávio e Diego Rosa (Renan Oliveira); Iago (Elias), Willians Santana (Leilson) e Neto Baiano. Técnico: Doriva.

GUARANI - Agenor; Kevin, Philipe Maia, Edson Silva e Pará; Willian Oliveira, Ricardinho, Fabrício Bigode, Rondinelly (Rafael Longuine) e Matheus Oliveira (Bruno Xavier); Marcão (Bruno Mendes). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Neto Baiano, aos 18, e Bruno Mendes, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO)

CARTÕES AMARELOS - Everton Sena, Renan, Neto Baiano e Wellington Carvalho (CRB); Bruno Xavier, Ricardinho e Marcão (Guarani).

PÚBLICO - 3.346 pagantes (5.005, no total)

RENDA- R$ 39.209,00

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).