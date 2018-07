Guarani cai diante do Audax e perde primeiro jogo-treino para 2016 Depois de quatro testes, o Guarani perdeu o primeiro jogo-treino na pré-temporada para a Série A2 do Campeonato Paulista. Jogando no estádio Brinco de Ouro, nesta quarta-feira, o técnico Pintado aproveitou para fazer alguns testes no time titular e acabou derrotado pelo Audax por 1 a 0. Antes, o clube venceu a Inter de Limeira por 3 a 1, o Red Bull por 2 a 0 e a Caldense no último sábado, por 3 a 2. Agora o elenco ganha folga e só retorna aos trabalhos em janeiro de 2016.