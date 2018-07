Guarani calcula mais 10 pontos para evitar queda O jogo contra o Avaí, no sábado, é encarado como a primeira de sete decisões que o Guarani terá pela frente no Brasileirão. O time não vence há seis rodadas, sendo dois empates e quatro derrotas. A sequência ruim o derrubou para a 15ª posição, com 35 pontos, perto do rebaixamento.