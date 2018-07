Guarani comemora campanha sem levar gols na Série C Terminado o primeiro turno da fase inicial do Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani aparece na liderança isolada do Grupo B, com 19 pontos, e com a incomum marca de não sofrer gols em nove jogos. A campanha invicta também anima o clube a sonhar mais com o acesso para a Série B em 2014.