Guarani, Comercial e XV de Piracicaba sobem à Série A1 do Campeonato Paulista

CAMPINAS - Três grandes torcidas do interior de São Paulo estão em festa. No domingo de Páscoa, que representa a Ressurreição de Cristo, eles garantiram as suas voltas à elite do futebol paulista em 2012. Guarani, Comercial e XV de Piracicaba asseguraram as vagas ao término da quinta rodada do quadrangular final, a penúltima da fase decisiva. O quarto time será conhecido na sexta rodada, marcada para o próximo domingo.

O Guarani carimbou o acesso com uma vitória por 4 a 2 sobre o Rio Preto, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Manteve a liderança isolada do Grupo 4, com 11 pontos, dois a mais do que o Comercial, que também não pode mais ser alcançado pelos outros concorrentes - o São José tem quatro e o Rio Preto, três pontos.

Ao final do jogo no Brinco de Ouro houve muito foguetório e festa de mais de 10 mil torcedores. Foram dois anos de humilhação na Série A-2, uma posição renegada por sua orgulhosa torcida. "Oooh, e o Bugrão voltou!!!", bradava a torcida, eufórica.

A torcida do Comercial não pôde festejar o acesso no último sábado, após a vitória sobre o São José por 1 a 0. Mas festejou em casa, após 25 anos fora do Paulistão. Este é o segundo acesso seguido do time de Ribeirão Preto, rival do Botafogo, que no ano passado tinha vindo da Série A-3.

Há 15 anos na fila, o XV de Piracicaba também está de volta com uma expressiva goleada, por 4 a 1, fora de casa, sobre o Monte Azul. Com a vitória, o XV assumiu a liderança isolada do Grupo 3, com nove pontos - o time também tinha subido da Série A-3 no ano passado.

A segunda vaga está mais perto do Catanduvense, vice-líder com oito pontos, que só precisa de um empate em casa diante do Monte Azul, lanterna com cinco. O Atlético Sorocaba, também com cinco pontos em terceiro lugar, torce por uma combinação de resultados. Terá que vencer o XV, em Piracicaba, e torcer para que o Monte Azul vença o Catanduvense. Os três times terminariam com oito pontos e a vaga seria definida no saldo de gols. No momento, o Catanduvense tem saldo um; o Sorocaba, menos um; e o Monte Azul, menos quatro.