Guarani confirma a contratação do goleiro Agenor, ex-Inter e Sport

O Guarani ainda não conseguiu encontrar um camisa 1 que satisfaça o seu torcedor desde a saída de Bruno Brígido para o futebol português. Depois das falhas de Georgemy e Oliveira nas últimas partidas, a diretoria foi ao mercado em busca de um novo goleiro e nesta terça-feira fechou com Agenor, de 28 anos, para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B.

Revelado pelo Internacional, Agenor viveu o melhor momento da sua carreira no Joinville. Ele ainda tem passagens por Criciúma e Sport. Nesta temporada, disputou apenas três partidas - a última em 15 de abril - e teve recentemente o contrato rescindido com o clube pernambucano.

Com a sua chegada, a tendência é que Passarelli seja emprestado para outro clube, até dezembro. As outras opções do técnico Umberto Louzer para o gol são Georgemy, que foi muito mal na sua única oportunidade que teve - empate em 1 a 1 com o Boa -, e Oliveira, contratado junto ao Novorizontino, mas que vem decepcionando após fazer duas boas partidas.

Na sexta-feira, contra o Londrina, no Estádio do Café, pela última rodada do primeiro turno, Oliveira ainda deve ser o titular. O Guarani tem 26 pontos e está na nona colocação na Série B.