Guarani confirma acerto com Preto e Ailson O Guarani apresentou mais dois reforços na tarde desta sexta-feira para a disputa do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meia Preto, que veio do Novo Hamburgo-RS, e do zagueiro Ailson, ex-Brasiliense. Os dois atletas já treinavam com o grupo deste o início da semana e só esperavam a assinatura do contrato.