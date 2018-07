Guarani confirma acerto com Roger e Mazola

O Guarani confirmou nesta sexta-feira o acerto com dois jogadores emprestados pelo São Paulo para reforçar o elenco na disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Trata-se dos atacantes Roger e Mazola, que devem passar por exames médicos e assinar contrato nos próximos dias.

A vinda de Roger para o Brinco de Ouro só foi possível porque o São Paulo vai arcar com metade do salário do atacante, revelado pela Ponte Preta. Ele receberia R$ 90 mil por mês. Roger tem 25 anos e estava com um pé na Portuguesa, mas optou pelo Guarani porque sua família é de Campinas e ele trabalhou com o técnico Vágner Mancini, ano passado, no Vitória.

Mazola, formado na base, será mais uma opção para o clube. Ele disputou o campeonato estadual pelo Paulista, de Jundiaí. O São Paulo, antes, já tinha emprestado ao Guarani o volante Renan.

O coordenador de futebol Waguinho Dias, confirmou também uma lista de dispensa, que tem o lateral Carlos César, o zagueiro Valdir, o meia Marcinho e os atacantes Alex Cruz e Richard Falcão, herói do time na vitória sobre o Santos, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Ele marcou dois gols, nos últimos minutos, na virada sobre os santistas.