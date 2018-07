Guarani confirma atacante Max, ex-Palmeiras, para a Série A2 do Paulista Demorou, mas agora é oficial. O atacante Max assinou com o Guarani na noite desta terça-feira para a Série A2 do Campeonato Paulista de 2016. Seu nome vinha sendo especulado pela imprensa e o presidente Horley Senna viajou pessoalmente para Natal para concretizar a contratação no América-RN.