Guarani confirma contratação de Giancarlo, ex-Ponte e Bragantino O Guarani não para de contratar para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o time confirmou a chegada do atacante Giancarlo, ex-Ponte Preta e Bragantino. O centroavante chegou a negociar com o clube após o final da Série A2, mas uma oferta de um clube do Paraguai esfriou o negócio. Ele será apresentado na quinta-feira.