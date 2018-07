Guarani confirma contratação de lateral-esquerdo e de atacante para 2018

O Guarani confirmou dois novos reforços nesta quarta-feira. O novos nomes são o lateral-esquerdo Marcílio, que já estava com contrato assinado e foi apresentado, assim como o atacante Pedro Bortoluzo, que chega através de empréstimo junto ao São Paulo.

Marcílio da Silva Miguel, de 22 anos, é lateral-esquerdo e foi revelado pelo ABC, tendo subido ao profissional em 2013. O jogador atuou por empréstimo pelo Botafogo-PB e também passou pelo Mirassol antes de ir para Portugal, onde atuou no time B do Vitória de Guimarães e também no Covilhã.

O centroavante Pedro Gomes Bortuluzo, de 21 anos, foi revelado nas categorias de base do São Paulo. O atacante conseguiu algumas oportunidades no time principal em 2016, mas depois foi emprestado ao Nacional-SP e ao Paraná.

Os dois jogadores irão reforçar o grupo na temporada de 2018 e já serão integrados ao elenco que está em preparação para o Campeonato Paulista da Série A2.

A direção já havia apresentado o zagueiro Lucas Kal, o meia Rondinelly, o volante Ricardinho e o atacante Erik. Nos próximos dias, o clube de Campinas (SP) deve anunciar o goleiro Bruno Brígido. A estreia na Série A2 acontecerá no dia 17 de janeiro contra o Oeste, na Arena Barueri, em Barueri (SP).