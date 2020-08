Guarani confirma contratação de Ricardo Catalá, ex-técnico do Mirassol

Ricardo Catalá é o novo treinador do Guarani. O time campineiro confirmou na manhã deste domingo a contratação do seu novo treinador, que chega para substituir Thiago Carpini, demitido após a derrota para o Náutico por 2 a 1, em casa, na última sexta-feira.

O ex-comandante do Mirassol é aguardado no Brinco de Ouro da Princesa na tarde deste domingo para ser apresentado oficialmente. O contrato vai até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com Ricardo Catalá, o Mirassol foi um dos destaques no último Paulistão, com cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas, a última por 1 a 0 frente ao Corinthians, na semifinal do torneio. O maior triunfo foi nas quartas de final ao fazer 3 a 2 no São Paulo. Foi o melhor desempenho da equipe no Estadual.

O treinador não tinha mais contrato com o clube do interior paulista, mas, em um acordo com a diretoria, seguiu montando o time para a disputa da Série D do Brasileiro. Quando recebeu o convite do Guarani, comunicou o Mirassol e deixou o clube sem o pagamento de multa rescisória.

Ricardo Catalá, no entanto, não estará à beira do gramado na partida frente ao Oeste, nesta segunda-feira, às 20h, em Campinas, pois não há tempo hábil de ter seu nome publicado no BID, da CBF. Com isso, a equipe deve ser será dirigida por Estéphano Djian, analista de desempenho.

Com 38 anos, além do Mirassol, Catalá tem passagem pelo Red Bull Brasil, e chegou a fazer estágio no Barcelona, Corinthians e São Paulo. Ele assume um time em má fase, na 16ª colocação, que perdeu cinco dos últimos seis jogos e soma apenas três na tabela de classificação.