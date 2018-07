Guarani confirma mais três reforços, mas pode perder o volante Ricardinho

Reforços não param de chegar ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Após o goleiro Oliveira, a diretoria do Guarani acertou nesta terça-feira as chegadas do zagueiro Ferreira, do lateral Fabrício e do atacante Marcão. Por outro lado, o clube pode perder o volante Ricardinho para o Sport.

+ Guarani contrata goleiro e prepara pacotão para a Série B

+ Veja a classificação da Série B

+ Guarani vacila de novo na Série B e empata com o lanterna Boa

Ferreira é um velho conhecido da torcida, porque foi titular na campanha do vice-campeonato da Série C em 2016 e está sem clube desde que deixou o Mirassol durante a Série D do Brasileiro. Já o lateral Fabrício chega emprestado pelo Sport. Aos 32 anos, o atacante Marcão, que se destacou no Atlético-GO, não atua desde o dia 28 de março. Ele estava no CRB de Alagoas.

Nos próximos dias, a diretoria ainda deve oficializar a chegada do meia Jefferson Nem, que está no Real-POR. Já o volante Ricardinho recebeu uma proposta oficial do Sport e dificilmente vai permanecer no clube.

O Guarani vem de quatro empates seguidos e é apenas o décimo colocado, com 17 pontos. O time volta a campo na quinta-feira, contra o Oeste, em Barueri, pela 14ª rodada da Série B.