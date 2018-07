Guarani confirma Maurício Barbieri como técnico para o lugar de Ney da Matta

No final da tarde deste sábado, a diretoria do Guarani confirmou o técnico Maurício Barbieri como o substituto de Ney da Matta, que deixou o cargo pela manhã, para a sequência do Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual. O ex-comandante do Red Bull Brasil estava sem trabalhar desde novembro, após dois anos seguidos nos clube-empresa.

Maurício Barbieri chega ao estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), já nesta segunda-feira e trabalha com o grupo para o confronto contra o Juventus fora de casa, na Rua Javari, pela sétima rodada. O jogo está marcado para as 16 horas do próximo sábado.

O treinador já terá que enfrentar algumas deficiências que Ney da Matta estava com dificuldade de sanar. Na lateral esquerda, Denis Neves assumiu o lugar de Gilton depois de muitos protestos da torcida, mas ainda não conseguiu repetir as boas atuações da última temporada.

No meio disso, o ídolo Fumagalli vinha sendo substituído nos últimos minutos de jogo por Bruno Nazário, que inclusive entrou bem na última sexta-feira - vitória por 2 a 0 sobre o lanterna União Barbarense, em Campinas - e mudou o panorama da partida.