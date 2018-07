Guarani confirma Ney da Matta como técnico para a temporada de 2017

Depois de muitas especulações, a direção do Guarani confirmou nesta terça-feira que Ney da Matta será o técnico do clube em 2017 para trabalhar no Campeonato Paulista da Série A2 e no Campeonato Brasileiro da Série B. A ideia inicial era apresentá-lo nesta terça mesmo, mas tudo foi cancelado devido à tragédia com a Chapecoense. O evento ficou confirmado para esta quarta, às 11 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

O técnico mineiro sempre foi a primeira opção do clube campineiro. Caso não houvesse acerto, o presidente Horley Senna confirmou que iria tentar Geraldo Delamore, que foi indicado por Tite, da seleção brasileira, e que na década de 1980 jogou no Guarani. Osvaldo Alvarez, o Vadão, ex-seleção brasileira feminina de futebol, também foi cogitado.

Em 2016, Ney da Matta não só levou o Boa à Série B do Campeonato Brasileiro como também garantiu o título da terceira divisão Nacional superando o próprio Guarani. Empatou em Campinas, por 1 a 1, e depois venceu em Varginha (MG), por 3 a 0. Este foi o terceiro acesso dele na Série C do Brasileiro. Antes havia subido com o Ipatinga em 2006 e em 2011.